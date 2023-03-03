«Бавария» вряд ли подпишет нового форварда летом, так как продлила контракт с Чупо-Мотингом

«Бавария» готова сделать долгосрочную ставку на Эрика Чупо-Мотинга, продлившего контракт.

33-летний нападающий официально подписал новое соглашение с мюнхенцами – договор рассчитан до июня 2024 года. По данным Sport1, в «Баварии» удовлетворены успешным исходом переговоров с Чупо-Мотингом, в настоящий момент клуб не намерен подписывать нового центрфорварда в летнее трансферное окно. Главные причины – отсутствие на рынке подходящих вариантов и уверенная игра камерунца.

Напомним, что «Бавария» считалась одним из претендентов на лидера атаки «Тоттенхэма» Гарри Кейна, до сих пор не продлившего истекающее в 2024 году соглашение.