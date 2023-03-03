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Чемпионат Германии. Бундеслига

Станишич заменит Павара в ответном матче с «ПСЖ»

03 Марта 2023 • 13:50 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.03 20:30

Стало известно, кто заменит центрального защитника «Баварии» Бенжамена Павара в основном составе на ответный матч с «ПСЖ» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, сам Павар в первой игре схлопотал удаление, из-за чего пропустит поединок на «Альянц Арене» из-за дисквалификации.

По информации от журналиста Керри Хау, Павара в основном составе заменит хорват Йосип Станишич. Хоть и более привычной позицией для игрока является правый фланг обороны, в матче с «ПСЖ» Йосип выйдет в тройке центральных защитников с Маттейсом де Лигтом и Дайо Упамекано. Сообщается, что именно поэтому Станишич вышел в основе в игре с «Унион» Берлин в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Бенжамен Павар Йосип Станишич
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