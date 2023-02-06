Марш: «Маккенни – идеальный игрок для «Лидса»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш высказался о полузащитнике Уэстоне Маккенни, недавно пополнившем ряды команды.

Американский футболист арендован у «Ювентуса» до конца сезона с возможностью выкупа за 33 млн евро. В воскресенье хавбек дебютировал в поединке АПЛ против «Ноттингем Форест» (0:1).

«Я много говорил с людьми, которые знают Уэстона, и получил отличные рекомендации. Беседуя с самим игроком, я понял, что он действительно голоден до побед – он хочет развиваться, становиться лучше. Я сразу осознал, что Маккенни – идеальный игрок для нас. Ему многому предстоит научиться, но его карьеру уже можно считать успешной», – цитирует Daily Mail наставника «Лидса».