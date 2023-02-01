Главный тренер «Ювентуса» Аллегри прокомментировал переход Маккенни в «Лидс»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о переходе полузащитника туринской команды Уэстона Маккенни в «Лидс» на правах аренды, срок действия которой рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Маккенни хотел уйти из клуба, он попросил его отпустить. Мы нашли отличное решение с «Лидсом», — цитирует Аллегри журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Маккенни провёл за «Ювентус» 21 матч, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 21 миллион евро.

Напомним, что за итальянский клуб Маккенни выступает с осени 2020 года. Ранее хавбек защищал цвета немецкого «Шальке».