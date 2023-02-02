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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родриго Морено пропустит два месяца из-за травмы

02 Февраля 2023 • 19:09 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Лидс
05.02 17:00

Нападающий «Лидса» Родриго Морено пропустит два месяца из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт «Лидса», 31-летний футболист получил травму голеностопа и пропустит около двух месяцев. Игрок получил повреждение в матче Кубка Англии против «Аккрингтон Стэнли» (3:1).

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 18 очков после 19 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Родриго Морено
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