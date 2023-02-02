Нападающий «Лидса» Родриго Морено пропустит два месяца из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт «Лидса», 31-летний футболист получил травму голеностопа и пропустит около двух месяцев. Игрок получил повреждение в матче Кубка Англии против «Аккрингтон Стэнли» (3:1).

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 12 мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Лидс» занимает 15-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 18 очков после 19 игр.