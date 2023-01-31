«Рома» не отпустила Дзаньоло в аренду в «Лидс»

«Рома» и «Лидс» пока не согласовали условия перехода атакующего полузащитника Николо Дзаньоло.

Именно «павлины» стали главными претендентами на итальянца в последние дни трансферного периода. Как и сам Дзаньоло, «Рома» надеется на расставание до закрытия январского окна, но продолжает настаивать на своих условиях. По данным инсайдера Джанлуки да Марцио, совсем недавно «Лидс» вышел на римлян с предложением по аренде 23-летнего футболиста, но получил отказ – «волки» добиваются полноценного трансфера за 27,5 млн евро с включением в сделку 10% от суммы будущей перепродажи. Переговоры продолжаются.