Бреннан Джонсон участвовал в каждом из пяти последних голов «Ноттингем Форест»

Любопытным достижением отметился молодой валлийский нападающий клуба «Ноттингем Форест» их АПЛ Бреннан Джонсон. Как сообщает Opta, игрок непосредственно участвовал в каждом из пяти последних голов своего клуба в АПЛ. Три из них он забил сам, ещё дважды сделал ассист.

Напомним, благодаря недавним успехам «Ноттингем Форест» поднялся из зоны вылета на 14 место турнирной таблицы АПЛ, у клуба 21 очко и трёхочковый отрыв от опасной зоны.

Всего у 21-летнего Джонсона в текущем сезоне шесть забитых голов и два ассиста за свой клуб во всех турнирах.