Английский «Ноттингем Форест» усилился центральным защитником мадридского «Атлетико» Фелипе Аугусто.

Сделку официально подтвердила пресс-служба «лесников». Контракт 33-летнего бразильца с представителям Английской премьер-лиги рассчитан до лета 2024 года, стоимость трансфера не разглашается.

Фелипе Аугусто выступал за «Атлетико» с 2019 года – тогда он был куплен «матрасниками» у «Порту» за 20 млн евро. В общей сложности опытный центрбек отыграл 113 поединков за мадридский коллектив, отметившись четырьмя голами.

«Ноттингем Форест» располагается на 13-й строчке в чемпионате Англии после 20 туров.