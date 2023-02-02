Ганский футболист Андре Айю официально стал игроком английского «Ноттингем Форест».

33-летний вингер заключил с «лесниками» соглашение, рассчитанное до конца текущего сезона, о чём сообщила пресс-служба клуба.

«Стив Купер [главный тренер «Ноттингем Форест»] отлично знает меня, и ему прекрасно известно, как работать со мной на поле и за его пределами. У нас отличные взаимоотношения, я считаю его особенным тренером», – заявил после перехода Айю, в прошлом выступавший в Англии за «Суонси» и «Вест Хэм».

Андре Айю находился в статусе свободного агента с момента расторжения контракта с катарским клубом «Аль-Садд» в конце января.