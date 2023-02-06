Стив Купер прокомментировал неожиданный успех «Ноттингем Форест»

Двадцать второй тур английской Премьер-лиги оказался богатым на неожиданные результаты, и к таковым можно причислить победу «Ноттингем Форест» над «Лидсом». Наставник «лесников» Стив Купер прокомментировал успех своих игроков, он считает его «большой победой».

- Большая победа, мы рады побеждать даже если игра получается не всегда красивой, как в нашем случае в первом тайме. В перерыве пришлось менять тактику, а также кое-каких игроков. Так что я доволен победой, но игра вызывает вопросы, чем и будем заниматься. Это моя работа, - цитирует слова Стива Купера BBC Sport.