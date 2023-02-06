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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стив Купер прокомментировал неожиданный успех «Ноттингем Форест»

06 Февраля 2023 • 00:48 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Лидс
окончен

Двадцать второй тур английской Премьер-лиги оказался богатым на неожиданные результаты, и к таковым можно причислить победу «Ноттингем Форест» над «Лидсом». Наставник «лесников» Стив Купер прокомментировал успех своих игроков, он считает его «большой победой».

- Большая победа, мы рады побеждать даже если игра получается не всегда красивой, как в нашем случае в первом тайме. В перерыве пришлось менять тактику, а также кое-каких игроков. Так что я доволен победой, но игра вызывает вопросы, чем и будем заниматься. Это моя работа, - цитирует слова Стива Купера BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ноттингем Форест Стив Купер
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