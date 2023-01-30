«Рома» близка к аренде Льоренте с правом выкупа

Итальянская «Рома» в скором времени может заполучить в состав центрального защитника из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «джаллоросси» близки к аренде Диего Льоренте из «Лидса».

Клубы в данный момент активно работают над тем, чтобы заключить сделку в ближайшие часы. Льоренте должен отправиться в «Рому» на правах аренды с последующим правом выкупа.

Напомним, в конце декабря Льоренте продлил свой контракт с «Лидсом», но несмотря на это, руководство «павлинов» готово отпустить опытного испанца в команду Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Льоренте провёл 8 матчей в Английской премьер-лиге, где не отметился результативными действиями.