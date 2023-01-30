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Шелви стал футболистом «Ноттингема»

30 Января 2023 • 01:29 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Лидс
05.02 17:00

Английский полузащитник Джонджо Шелви стал очередным новым футболистом «Ноттингема», перейдя из «Ньюкасла».

По информации журналиста Мартина Харди, стороны уже согласовали все условия сделки, однако сумма трансфера и размер контракта неизвестны. Сообщается, что официально о трансфере будет объявлено в понедельник, а «Ньюкасл» оперативно начинает поиск игрока на замену в аренду. Одним из вариантов является игрок «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего хавбека в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне Шелви провёл лишь пять игр в футболке «сорок» во всех турнирах. За «Ньюкасл» Джонджо выступал с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ноттингем Форест Джонджо Шелви Трансферы футбола - зима 2023
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