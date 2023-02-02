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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» заинтересован в Айю

02 Февраля 2023 • 15:23 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Лидс
05.02 17:00

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к ганскому нападающему Андре Айю, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах 33-летнего форварда также заинтересован «Эвертон». В настоящий момент Айю находится в статусе свободного агента. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,2 миллиона евро.

Ранее Айю уже выступал в АПЛ, где защищал цвета «Суонси» и «Вест Хэма». Также в карьере форварда был французский «Марсель».

На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко в 20 встречах. Свой следующий матч «лесники» проведут в воскресенье, 5 февраля, против «Лидса». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Андре Айю Ноттингем Форест Трансферы футбола - зима 2023
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НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ ЛИДС
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