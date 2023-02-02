«Ноттингем Форест» заинтересован в Айю

«Ноттингем Форест» проявляет интерес к ганскому нападающему Андре Айю, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в услугах 33-летнего форварда также заинтересован «Эвертон». В настоящий момент Айю находится в статусе свободного агента. Трансферная стоимость игрока оценивается в 2,2 миллиона евро.

Ранее Айю уже выступал в АПЛ, где защищал цвета «Суонси» и «Вест Хэма». Также в карьере форварда был французский «Марсель».

На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 21 очко в 20 встречах. Свой следующий матч «лесники» проведут в воскресенье, 5 февраля, против «Лидса». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.