Кейлор Навас дебютировал за «Ноттингем Форест»

Коста-риканский опытный голкипер Кейлор Навас дебютировал в АПЛ за свой новый клуб – «Ноттингем Форест». Отметим, что перешёл 36-летний вратарь в стан «лесников» в рамках арендного соглашения, которое рассчитано до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Навас практически не играл, если не брать в актив чемпионат мира в Катаре. За «ПСЖ», которому принадлежит голкипер, он сыграл лишь два матча в Кубке Франции, в которых он пропустил один мяч.

Прямо сейчас «Ноттингем Форест» повёл в домашнем матче против «Лидса», гол забил молодой нападающий Бреннан Джонсон. Трансляция матча – на портале Liveresult.