Айю станет 30-м подписанием «Ноттингем Форест» с начала сезона

Английский «Ноттингем Форест» согласовал подписание вингера Андре Айю.

Среди претендентов на 33-летнего футболиста, пребывающего в статусе свободного агента, также фигурировал «Эвертон», однако ганец, судя по всему, пополнит ряды «лесников». Как отмечает The Athletic, Айю станет 30-м по счёту подписанием «Ноттингем Форест» с начала текущего сезона. Стороны уже согласовали условия контракта, рассчитанного на полгода.

В конце января Андре Айю расторг трудовой договор с катарским клубом «Аль-Садд». Ранее ганский игрок защищал цвета «Суонси» и «Вест Хэма», а также французского «Марселя» и турецкого «Фенербахче».