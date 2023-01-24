«Лидс» изучает возможность трансфера Маккенни

Полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни по-прежнему сохраняет шансы перебраться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, возможность приобретения американца изучается «Лидс».

Главный тренер «павлинов» Джесси Марш хотел бы видеть в составе команды своего соотечественника, который не особо пользуется доверием руководства «Ювентуса». Ранее также сообщалось, что в услугах Уэстона заинтересован лидер Премьер-лиги в лице лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне Маккенни записал на свой актив гол и результативную передачу в итальянской Серии А. Недавно «Ювентус» лишили 15 очков из-за финансовых махинаций, вследствие чего «старая синьора» сейчас располагается на десятом месте в турнирной таблице.