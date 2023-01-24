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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» изучает возможность трансфера Маккенни

24 Января 2023 • 16:55 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Лидс
05.02 17:00

Полузащитник туринского «Ювентуса» Уэстон Маккенни по-прежнему сохраняет шансы перебраться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, возможность приобретения американца изучается «Лидс».

Главный тренер «павлинов» Джесси Марш хотел бы видеть в составе команды своего соотечественника, который не особо пользуется доверием руководства «Ювентуса». Ранее также сообщалось, что в услугах Уэстона заинтересован лидер Премьер-лиги в лице лондонского «Арсенала».

В нынешнем сезоне Маккенни записал на свой актив гол и результативную передачу в итальянской Серии А. Недавно «Ювентус» лишили 15 очков из-за финансовых махинаций, вследствие чего «старая синьора» сейчас располагается на десятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ювентус Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023
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