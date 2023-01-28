«Лестер» нацелился на вингера «Лидса»

Вингер «Лидса» Джек Харрисон может продолжить карьеру в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «Лестер» предложил за 26-летнего футболиста 23 миллиона евро.

Отмечается, что «Лидс» пока не решил, хочет ли продавать Джека. Сам Харрисон тоже пока не определился с желанием. У всех сторон есть время принять решение до конца трансферного окна, которое закрывается в ночь с 31 января на 1 февраля.

Харрисон является воспитанником «Манчестер Сити», но уже достаточно долго выступает за «Лидс». На счету Джека один гол и четыре результативные передачи в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.