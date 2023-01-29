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Фелипе Аугусто может стать игроком «Ноттингема» слухи

29 Января 2023 • 23:31 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Лидс
05.02 17:00

Руководство «Ноттингема» не оставляет попыток усилить свой состав, проявляя интерес к персоне защитника «Атлетико» Фелипе Аугусто.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, клубы ведут переговоры о подписании бразильского футболиста. Сообщается, что в случае ухода Фелипе боссы «матрасников» попробуют совершить сделку по защитнику «Лестера» Чаглару Сёюнджю. Отмечается, что уже имееется договорённость с турецким игроком о бесплатном переходе летом.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Фелипе, которого Transfermarkt оценивает в пять миллионов евро, лишь четыре игры в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ноттингем Форест Фелипе Аугусто Трансферы футбола - зима 2023
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