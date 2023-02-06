Марш: «Мы были лучшей командой»

Двадцать второй тур английской Премьер-лиги оказался богатым на неожиданные результаты, и к таковым можно причислить победу «Ноттингем Форест» над «Лидсом». Наставник «Лидса» Джесси Марш расстроен итоговым результатом, он считает, что его команда смотрелась лучше по ходу матча.

- Я чувствую, что мы заслуживали большего, лучшего в этом матче. Мы были лучшей командой, мы создали больше моментов. Но у нас не очень получается конвертировать игру в результаты, и мне трудно принять это. Надо что-то делать с этим, может, нужна чуть более жесткая дисциплина, потому что ребята начали бегать на поле куда попало. Мы не придерживаемся тактического плана так, как раньше, - цитирует слова Марша BBC Sport.