Наставник «Ноттингем Форест» оценил дебют Кейлора Наваса

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер высказался об игре голкипера Кейлора Наваса.

Арендованный у «Пари Сен-Жермен» костариканец удачно дебютировал в Английской премьер-лиге, сохранив свои ворота в неприкосновенности и внеся ощутимый вклад в победу «лесников» над «Лидсом» (1:0).

«Мы очень рады, что он здесь. Его действия помогли нам победить. Да, его спасения заслуживают особого внимания, но я также отметил бы и его самообладание, умение принимать верные решения и управлять игрой. Сегодня он показал свой класс», – цитирует Nottinghamshire Live Sport рулевого «Ноттингем Форест».