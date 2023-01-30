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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ещё один клуб АПЛ нацелился на Дзаньоло

30 Января 2023 • 23:51 Комментировать
Рома
...
Эмполи
04.02 20:00

Футболист «Ромы» Николо Дзаньоло ещё может оказаться в Англии до конца января.

На прошлой неделе атакующий полузащитник мог перейти в «Борнмут», но отклонил предложение «вишен», хотя «Рому» полностью устраивали предложенные условия. 23-летний игрок был исключён из состава римлян и рискует не сыграть до конца сезона, однако ещё может спастись от данной участи, так как заинтересовал новый клуб – «Лидс». Согласно данным Football Italia, предложение поступит в ближайшее время, и для итальянца оно будет гораздо более привлекательным, чем прежний вариант с «Борнмутом».

«Рома» намерена выручить от продажи Николо Дзаньоло порядка 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лидс Николо Дзаньоло Трансферы футбола - зима 2023
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