Ещё один клуб АПЛ нацелился на Дзаньоло

Футболист «Ромы» Николо Дзаньоло ещё может оказаться в Англии до конца января.

На прошлой неделе атакующий полузащитник мог перейти в «Борнмут», но отклонил предложение «вишен», хотя «Рому» полностью устраивали предложенные условия. 23-летний игрок был исключён из состава римлян и рискует не сыграть до конца сезона, однако ещё может спастись от данной участи, так как заинтересовал новый клуб – «Лидс». Согласно данным Football Italia, предложение поступит в ближайшее время, и для итальянца оно будет гораздо более привлекательным, чем прежний вариант с «Борнмутом».

«Рома» намерена выручить от продажи Николо Дзаньоло порядка 30 млн евро.