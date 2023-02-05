«Ноттингем Форест» удержал победный счёт в матче с «Лидсом»

В матче 22-го тура АПЛ встретились представители нижней части таблицы, «Ноттингем Форест» и «Лидс». Уже в дебюте Бреннан Джонсон удачно поймал мяч на ногу метрах в 15 от ворот и открыл счет. «Лесники» отдали инициативу сопернику и начали играть по счету. Луис Синистерра умудрился не попасть в рамку с линии вратарской. Люк Эйлинг расстреливал воротам, но голкипер выручил. После перерыва у хозяев Неко Уильямс вывалился один на один с вратарем и не попал в створ.

1:0. Хозяева делят 12-е место, а «Лидс» остается на грани зоны вылета.