«Ноттингем Форест» удержал победный счёт в матче с «Лидсом»

В матче 22-го тура АПЛ встретились представители нижней части таблицы, «Ноттингем Форест» и «Лидс». Уже в дебюте Бреннан Джонсон удачно поймал мяч на ногу метрах в 15 от ворот и открыл счет. «Лесники» отдали инициативу сопернику и начали играть по счету. Луис Синистерра умудрился не попасть в рамку с линии вратарской. Люк Эйлинг расстреливал воротам, но голкипер выручил. После перерыва у хозяев Неко Уильямс вывалился один на один с вратарем и не попал в створ.
1:0. Хозяева делят 12-е место, а «Лидс» остается на грани зоны вылета.
Протокол игры
|(1:0) Джонсон Бреннан14'
Навас Кейлор•Уильямс Неко 55'90' (Айю Андре (90') •Боли Вийи• 52'Маккена Скотт•Лоди Ренан•Данило Ларанжера 30'46' (Колбэк Джек (46') •Фройлер Ремо•Мангаля Орель46' (Орье Серж (46') •Гиббс-Уайт Морган•Джонсон Бреннан•Вуд Крис73' (Сарридж Сэм (73') 90'
Мелье Иллан•Эйлинг Люк•Купер Лиам•Вебер Максимилиан• 78'Стрёйк Паскаль 13'67' (Рюттер Жоржиньо (67') •Адамс Тайлер•Рока Марк57' (Маккенни Уэстон (57') •Синистерра Луис57' (Саммервилл Крисенсио (57') •Харрисон Джек83' (Гринвуд Сэм (83') •Ньонто Вильфред•Бэмфорд Патрик67' (Фирпо Жуниор (67')
Запасные: Ааронсон Бренден•Роблес Жоэль•Кристенсен Расмус
05 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
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