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«Ноттингем Форест» удержал победный счёт в матче с «Лидсом»

05 Февраля 2023 • 18:58 Комментировать
Ноттингем Форест
1:0
Лидс
окончен

В матче 22-го тура АПЛ встретились представители нижней части таблицы, «Ноттингем Форест» и «Лидс». Уже в дебюте Бреннан Джонсон удачно поймал мяч на ногу метрах в 15 от ворот и открыл счет. «Лесники» отдали инициативу сопернику и начали играть по счету. Луис Синистерра умудрился не попасть в рамку с линии вратарской. Люк Эйлинг расстреливал воротам, но голкипер выручил. После перерыва у хозяев Неко Уильямс вывалился один на один с вратарем и не попал в створ.

1:0. Хозяева делят 12-е место, а «Лидс» остается на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:0Лидс
(1:0) Джонсон Бреннан14'  
Навас КейлорУильямс Неко  55' 90' (Айю Андре ( 90') Боли Вийи  52'Маккена СкоттЛоди РенанДанило Ларанжера  30' 46' (Колбэк Джек ( 46') Фройлер РемоМангаля Орель 46' (Орье Серж ( 46') Гиббс-Уайт МорганДжонсон БреннанВуд Крис 73' (Сарридж Сэм ( 73'  90')
Запасные: Уорролл ДжоЙейтс РайанХеннесси УэйнСкарпа ГуставоЛингард ДжессиФелипе Аугусто IV
Мелье ИлланЭйлинг ЛюкКупер ЛиамВебер Максимилиан  78'Стрёйк Паскаль  13' 67' (Рюттер Жоржиньо ( 67') Адамс ТайлерРока Марк 57' (Маккенни Уэстон ( 57') Синистерра Луис 57' (Саммервилл Крисенсио ( 57') Харрисон Джек 83' (Гринвуд Сэм ( 83') Ньонто ВильфредБэмфорд Патрик 67' (Фирпо Жуниор ( 67')
Запасные: Ааронсон БренденРоблес ЖоэльКристенсен Расмус
05 февраля. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ноттингем Форест
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