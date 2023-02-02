«Ноттингем Форест» может подписать Андре Айю

Бывший нападающий «Вест Хэма» и Суонси Андре Айю близок к возвращению в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, ганец вылетел в Великобританию, где планирует подписать контракт с новым клубом.

Главным претендентом на футболиста пока что является «Ноттингем Форест», который сейчас располагается на тринадцатом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

При этом сообщается, что в услугах ганца заинтересованы и другие клубы из Премьер-лиги. Последние два сезона Айю провёл в Катаре, где выступал за местный «Аль-Садд». Больше всего матчей в своей карьеру Андре отыграл за французский «Марсель».