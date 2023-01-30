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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лидс» арендовал Маккенни у «Ювентуса» официально

30 Января 2023 • 21:23 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Лидс
05.02 17:00

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни попробует силы в Английской премьер-лиге.

«Павлины» официально объявили о подписании 24-летнего американца на правах аренды с возможностью последующего выкупа. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сделка обойдётся «Лидсу» в 1,2 млн евро, а полноценный трансфер хавбека принесёт «Ювентусу» ещё порядка 33 млн евро.

Уэстон Маккенни выступал за «Ювентус» с 2020 года, отыграв в общей сложности 96 матчей в составе «бьянконери» во всех турнирах. В нынешней кампании футболист отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами в 21 поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ювентус Уэстон Маккенни Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
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