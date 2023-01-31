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Защитник «Атлетико» Фелипе Аугусто продолжит карьеру в АПЛ

31 Января 2023 • 02:17 Комментировать
Атлетико М
...
Хетафе
04.02 20:30

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Фелипе Аугусто станет игроком «Ноттингем Форест».

«Лесники» согласовали условия сделки, а сам 33-летний футболист договорился с клубом о контракте до лета 2024 года, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Во вторник бразилец пройдёт медосмотр для завершения перехода.

Действующий контракт Фелипе Аугусто с «Атлетико» истекает через полгода. В текущем сезоне опытный центрбек принял участие лишь в четырёх матчах «матрасников» во всех турнирах. Согласно оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ноттингем Форест Фелипе Аугусто Трансферы футбола - зима 2023
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АТЛЕТИКО М ХЕТАФЕ
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