Защитник «Атлетико» Фелипе Аугусто продолжит карьеру в АПЛ

Центральный защитник мадридского «Атлетико» Фелипе Аугусто станет игроком «Ноттингем Форест».

«Лесники» согласовали условия сделки, а сам 33-летний футболист договорился с клубом о контракте до лета 2024 года, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Во вторник бразилец пройдёт медосмотр для завершения перехода.

Действующий контракт Фелипе Аугусто с «Атлетико» истекает через полгода. В текущем сезоне опытный центрбек принял участие лишь в четырёх матчах «матрасников» во всех турнирах. Согласно оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 3 млн евро.