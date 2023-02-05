Маккенни дебютировал за «Лидс»

Американский полузащитник Уэстон Маккенни, недавно ставший игроком английского «Лидса», дебютировал за свой новый клуб в матче против «Ноттингем Форест». Он вышел на замену вместо испанского полузащитника Марка Роки на 57-й минуте матча. Пока что «Лидс» уступает прямому конкуренту – 0:1.

Напомним, что Маккенни стал игроком «Лидса» под занавес трансферного окна в рамках аренды с правом выкупа. С 2021 года американец выступал за туринский «Ювентус».

Кстати, в составе соперников «Лидса» сегодня дебютировал ещё один знаменитый игрок – это 36-летний коста-риканский голкипер Кейлор Навас.