Неймар: «Против ван Дейка очень тяжело играть»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями от игры против защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. Напомним, что бразильский форвард в новом сезоне отметился 7 голами и 6 ассистами в чемпионате Франции.

«Против ван Дейка очень тяжело играть, он очень силён и умён. Виргил знает, в какой момент лучше всего отойти назад, а в какой – выдвинуться вперёд и сделать отбор. Это делает его очень сложным соперником», – цитирует Неймара DAZN.

«Ливерпуль» в этом сезоне пропустил 10 голов в 7 матчах во всех турнирах. Команда Юргена Клоппа располагается на седьмом месте в Английской премьер-лиге. Это один из худших стартов сезона мерсисайдского клуба за последние годы.