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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Неймар: «Против ван Дейка очень тяжело играть»

 
10 Сентября 2022 • 10:47 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Вулверхэмптон
отменен

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился впечатлениями от игры против защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. Напомним, что бразильский форвард в новом сезоне отметился 7 голами и 6 ассистами в чемпионате Франции.

«Против ван Дейка очень тяжело играть, он очень силён и умён. Виргил знает, в какой момент лучше всего отойти назад, а в какой – выдвинуться вперёд и сделать отбор. Это делает его очень сложным соперником», – цитирует Неймара DAZN.

«Ливерпуль» в этом сезоне пропустил 10 голов в 7 матчах во всех турнирах. Команда Юргена Клоппа располагается на седьмом месте в Английской премьер-лиге. Это один из худших стартов сезона мерсисайдского клуба за последние годы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Неймар Виргил Ван Дейк
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