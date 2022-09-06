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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Коста сегодня пройдёт медосмотр в клубе АПЛ

 
06 Сентября 2022 • 09:32 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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10.09 17:00

Бывший нападающий «Челси» Диего Коста уже сегодня может официально оформить своё возвращение в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, экс-игрок мадридского «Атлетико» должен пройти медосмотр в стане «Вулверхэмптона».

«Волкам» нужен ещё один нападающий из-за травмы новичка Саши Калайджича, который пополнил ряды клуба в последние дни трансферного окна из «Штуттгарта». Свободный агент Коста стал одним из приоритетных вариантов для главного тренера Бруну Лаже. Если игрок успешно пройдёт медосмотр, «Вулверхэмптон» подпишет с ним контракт на один сезон.

Напомним, что Коста ранее выступал в АПЛ за «Челси» с 2014 по 2017 год. Игрок дважды становился чемпионом Англии в составе «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Диего Коста
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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