Коста сегодня пройдёт медосмотр в клубе АПЛ

Бывший нападающий «Челси» Диего Коста уже сегодня может официально оформить своё возвращение в Английскую премьер-лигу. По информации от журналиста Фабрицио Романо, экс-игрок мадридского «Атлетико» должен пройти медосмотр в стане «Вулверхэмптона».

«Волкам» нужен ещё один нападающий из-за травмы новичка Саши Калайджича, который пополнил ряды клуба в последние дни трансферного окна из «Штуттгарта». Свободный агент Коста стал одним из приоритетных вариантов для главного тренера Бруну Лаже. Если игрок успешно пройдёт медосмотр, «Вулверхэмптон» подпишет с ним контракт на один сезон.

Напомним, что Коста ранее выступал в АПЛ за «Челси» с 2014 по 2017 год. Игрок дважды становился чемпионом Англии в составе «синих».