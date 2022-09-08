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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Диего Коста прошёл медосмотр в «Вулверхэмптоне», игрок подпишет контракт на один год

 
08 Сентября 2022 • 20:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.30 X 5.70 2 10.00
10.09 17:00

Нападающий Диего Коста находится в шаге от возвращения в Английскую премьер-лигу.

33-летний экс-игрок «Атлетико» и «Челси» мог перебраться в «Вулверхэмптон» на несколько дней раньше, однако не получил разрешения на работу. Клуб подал апелляцию, и теперь испанцу разрешено завершить сделку. Сегодня Коста успешно прошёл медосмотр в расположении «волков». Стороны обсуждают финальные детали соглашения. По информации инсайдера Фабрицио Романо, договор будет рассчитан до конца сезона 2022/23 с опцией продления ещё на один год.

Предыдущим клубом Диего Косты был бразильский «Атлетико Минейро», который опытный форвард покинул в начале текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Диего Коста Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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