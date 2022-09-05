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Романо: «Следующим летом «Ливерпуль» купит звёздного полузащитника»

 
05 Сентября 2022 • 22:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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10.09 17:00

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо уверен, что «Ливерпуль» запланировал громкую сделку на лето 2023 года.

После череды травм команде Юргена Клоппа срочно понадобился полузащитник, и в последние часы трансферного окна клуб арендовал Артура Мело у «Ювентуса». По словам Романо, «красные» намерены серьёзно вложиться в трансфер нового хавбека следующим летом.

«Можете не сомневаться, следующим летом «Ливерпуль» купит действительно звёздного полузащитника. Целью клуба остаётся Джуд Беллингем», – заявил авторитетный итальянский инсайдер.

В подписании 19-летнего Джуда Беллингема, выступающего за «Боруссию» Дортмунд, также заинтересован мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Трансферы футбола - лето 2022 Джуд Беллингем
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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