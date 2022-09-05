Романо: «Следующим летом «Ливерпуль» купит звёздного полузащитника»

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо уверен, что «Ливерпуль» запланировал громкую сделку на лето 2023 года.

После череды травм команде Юргена Клоппа срочно понадобился полузащитник, и в последние часы трансферного окна клуб арендовал Артура Мело у «Ювентуса». По словам Романо, «красные» намерены серьёзно вложиться в трансфер нового хавбека следующим летом.

«Можете не сомневаться, следующим летом «Ливерпуль» купит действительно звёздного полузащитника. Целью клуба остаётся Джуд Беллингем», – заявил авторитетный итальянский инсайдер.

В подписании 19-летнего Джуда Беллингема, выступающего за «Боруссию» Дортмунд, также заинтересован мадридский «Реал».