Тренер Гвинеи Диавара – о травме Кейта: «До нашего первого матча ещё две недели, посмотрим, успеет ли он восстановиться»

Главный тренер сборной Гвинеи Каба Диавара объяснил своё решение вызвать полузащитника «Ливерпуля» Наби Кейта на ближайшие матчи команды. Напомним, что хавбек пока находится вне игры из-за травмы.

«Мы пристально наблюдаем за ситуацией. До нашего первого матча ещё две недели, посмотрим, успеет ли он восстановиться», – цитирует тренера сборной Гвинеи Anfield Watch.

Напомним, что контракт Кейта с «Ливерпулем» истекает в конце сезона. Клуб намерен предложить футболисту новое соглашение, но сам Наби пока не спешит его подписывать. Игроком летом интересовалась дортмундская «Боруссия».