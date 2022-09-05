Агбонлахор: «Ливерпуль» не будет бороться за титул»

Бывший форвард «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор уверен в том, что «Ливерпуль» не будет бороться за чемпионский титул Английской премьер-лиги в этом сезоне. Напомним, что команда Юргена Клоппа в данный момент идёт на седьмом месте в турнирной таблице.

«Это не борьба за титул. Я думаю, что в этом сезоне «Ливерпуль» не будет бороться за чемпионство», – цитирует англичанина Anfield Watch.

В последнем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» не смог обыграть на выезде «Эвертон». Мерсисайдское дерби закончилось со счётом 0:0.

В АПЛ в данный момент лидирует лондонский «Арсенал». На одно очко меньше у «Манчестер Сити».