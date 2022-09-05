Клопп считал Чуамени идеальным игроком для «Ливерпуля», но тот выбрал «Реал»

«Ливерпуль» мог подписать Орельена Чуамени до того, как тот перебрался в мадридский «Реал».

Английский гранд вплоть до июня вёл активные переговоры по 22-летнему французскому полузащитнику, принадлежавшему «Монако», и Юрген Клопп сделал всё возможное, чтобы трансфер состоялся, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Наставник «красных» считал Чуамени идеальной опцией для усиления средней линии своей команды, однако футболист принял решение перейти в «Реал».

«Ливерпуль» арендовал Артура Мело перед закрытием летнего трансферного окна, чтобы восполнить пробелы в полузащите, возникшие из-за травм.