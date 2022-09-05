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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп считал Чуамени идеальным игроком для «Ливерпуля», но тот выбрал «Реал»

 
05 Сентября 2022 • 23:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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10.09 17:00

«Ливерпуль» мог подписать Орельена Чуамени до того, как тот перебрался в мадридский «Реал».

Английский гранд вплоть до июня вёл активные переговоры по 22-летнему французскому полузащитнику, принадлежавшему «Монако», и Юрген Клопп сделал всё возможное, чтобы трансфер состоялся, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Наставник «красных» считал Чуамени идеальной опцией для усиления средней линии своей команды, однако футболист принял решение перейти в «Реал».

«Ливерпуль» арендовал Артура Мело перед закрытием летнего трансферного окна, чтобы восполнить пробелы в полузащите, возникшие из-за травм.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Ливерпуль Юрген Клопп Орельен Чуамени Трансферы футбола - лето 2022
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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