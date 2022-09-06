Фирмино: «Ливерпуль» прибавляет после поражения от «МЮ»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино рассказал о прогрессе команды после поражения в принципиальном противостоянии.

Коллектив Юргена Клоппа одержал всего две победы в шести стартовых турах Премьер-лиги, трижды сыграв вничью и проиграв один матч – тот самый.

«Очевидно, это не то начало, на которое мы рассчитывали. Мы свели к ничьей несколько матчей и однажды проиграли, но с тех пор больше не допускали поражений. Команда усердно трудилась на тренировках, чтобы добиться лучшей формы, мы работаем над ошибками каждый день. Впереди длинный сезон, и мы не сдадимся до самого последнего тура», – заявил в интервью Sky Sports бразильский футболист.