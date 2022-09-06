«Вулверхэмптон» подпишет другого известного форварда, если сорвётся переход Диего Косты

Английский «Вулверхэмптон» намерен усилить команду высокорослым нападающим.

Этим летом «волки» приобрели у «Штуттгарта» Сашу Калайджича за 18 млн евро, однако двухметровый форвард практически сразу выбыл из-за тяжёлой травмы. Заменить австрийца был призван знаменитый экс-игрок «Атлетико» и «Челси» Диего Коста, который, впрочем, рискует не получить разрешения на работу. По данным The Telegraph, «Вулверхэмптон» попробует пригласить Энди Кэрролла, если проблема с переходом испанца так и не будет улажена.

33-летний Кэрролл в настоящий момент пребывает в статусе свободного агента. Экс-нападающий «Ливерпуля» покинул «Вест Бромвич» по окончании прошлого сезона.