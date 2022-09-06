Коста не получил разрешения на работу в Великобритании

Нападающему Диего Косте отказали в получении разрешения на работу в Великобритании. Таким образом, переход футболиста в «Вулверхэмптон» находится под серьёзной угрозой срыва. Об этом сообщает издание The Athletic.

Напомним, что «Вулверхэмптону» в данный момент нужен новый форвард после травмы Саши Калайджича. Коста находится в статусе свободного агента, поэтому является одним из немногих доступных вариантов. По сведениям источника, «волки» намерены обжаловать решение и добыть игроку разрешение на работу.

Ранее Диего Коста с 2014 по 2017 год выступал за лондонский «Челси», в составе которого дважды становился чемпионом Англии и побеждал в Кубке лиги.