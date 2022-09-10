Сунес – о «Ливерпуле»: «Они превратились в команду, которая неожиданно во всём уступает»

Бывший футболист «Ливерпуля» Грэм Сунес раскритиковал мерсисайдскую команду за игру на старте сезона. Напомним, что «красные» идут на седьмом месте в Английской премьер-лиге после 6 туров. В середине недели команда Юргена Клоппа проиграла первый матч в групповом этапе Лиги чемпионов, уступив на выезде «Наполи» 1:4.

«Они превратились с команды, которая может выматывать соперника с первой до последней минуты, в команду, которая неожиданно во всём уступает. При этом «Ливерпуль» кажется уязвимым для любой атаки», – цитирует Сунеса Daily Mail.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт в Лиге чемпионов дома против амстердамского «Аякса».