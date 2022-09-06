Кайседо: «Не думаю ни о каком другом клубе, кроме Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Мойзес Кайседо прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. Напомним, что футболиста связывали с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, трансфер так и не состоялся из-за больших запросов «чаек».

«Я не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Брайтона». Сейчас я нахожусь здесь, поэтому и я отдам всё ради того, чтобы продолжать помогать команде», – цитирует футболиста Liverpool Echo.

В 6 матчах нового сезона 20-летний игрок сборной Эквадора отметился одним голом в Английской премьер-лиге. Мойзес перебрался в команду Грэма Поттера прошлым летом из бельгийского «Берсхота».