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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кайседо: «Не думаю ни о каком другом клубе, кроме Брайтона»

 
06 Сентября 2022 • 12:06 Комментировать
Борнмут
...
Брайтон
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10.09 17:00

Полузащитник «Брайтона» Мойзес Кайседо прокомментировал слухи о возможном уходе из команды. Напомним, что футболиста связывали с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, трансфер так и не состоялся из-за больших запросов «чаек».

«Я не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Брайтона». Сейчас я нахожусь здесь, поэтому и я отдам всё ради того, чтобы продолжать помогать команде», – цитирует футболиста Liverpool Echo.

В 6 матчах нового сезона 20-летний игрок сборной Эквадора отметился одним голом в Английской премьер-лиге. Мойзес перебрался в команду Грэма Поттера прошлым летом из бельгийского «Берсхота».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон Мойзес Кайседо
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