Клубы АПЛ сегодня объявят о трансферах двух свободных агентов

Клубы Английской премьер-лиги сегодня собираются объявить о трансферах двух свободных агентов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Ньюкасл» подпишет экс-голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса, а «Вулверхэмптон» – бывшего нападающего лондонского «Челси» Диего Косту.

Оба футболиста должны подписать со своими новыми клубами контракт сроком на один год. Кариус придёт в «Ньюкасл» на роль сменщика Дина Хендерсона, так как Карл Дарлоу получил травму. Точно также Диего Коста присоединиться к «Вулверхэмптону» из-за повреждения новичка Саши Калайджича, который перебрался из «Штуттгарта» в последние дни трансферного окна.