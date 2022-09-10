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Сэвидж: «Я большой фанат Клоппа, но у каждой команды есть свой цикл»

 
10 Сентября 2022 • 14:11 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Вулверхэмптон
отменен

Бывший футболист «Блэкберна» Робби Сэвидж полагает, что Юрген Клопп изжил себя как главный тренер «Ливерпуля». Англичанин в очередной раз выразил мнение, что мерсисайдцам пора расстаться с немецким специалистом.

«Я смотрел их матчи, видел игру полузащиты. Я большой фанат Юргена Клоппа, но у каждой команды есть свой цикл», – цитирует Сэвиджа Daily Mirror.

Напомним, что «Ливерпуль» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Свой следующий матч команда Юргена Клоппа проведёт в Лиге чемпионов против амстердамского «Аякса». В первом туре еврокубка мерсисайдцы проиграли «Наполи» 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Робби Сэвидж
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