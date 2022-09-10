Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фирмино – о Карвалью: «Я знаю, что он сильно нам поможет своими голами и ассистами»

 
10 Сентября 2022 • 09:50 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Вулверхэмптон
отменен

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал комплименты новичку клуба Фабиу Карвалью, который летом пополнил ряды команды Юргена Клоппа на правах свободного агента из «Фулхэма».

«Он звезда. Мы говорим об отличном игроке, он стал для меня очень близким другом. Мы счастливы иметь его в составе. Уверен, он ещё сильно поможет нам своими голами, ассистами, а также характером на поле», – цитирует Фирмино Noticias ao minuto.

Карвалью уже успел отметиться за «Ливерпуль» двумя голами в 6 матчах Английской премьер-лиги. Португалец принёс команде победу в домашнем матче 5 тура против «Ньюкасла».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино Фабиу Карвалью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Сентября
09:56 · Англия. Премьер-лига
Сунес – о «Ливерпуле»: «Они превратились в команду, которая неожиданно во всём уступает»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Холанн рассказал, что думает о Гвардиоле
09:50 · Англия. Премьер-лига
Фирмино – о Карвалью: «Я знаю, что он сильно нам поможет своими голами и ассистами»
09:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн оценил свой дебют в АПЛ
09:33 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» поборется за игрока, которого хотят «Барселона» и «Ювентус»
07:25 · Англия. Премьер-лига
Президент Ла Лиги подаст жалобу в УЕФА на АПЛ 2
07:12 · Англия. Премьер-лига
Холанн сравнил Альвареса с легендой «Манчестер Сити»
06:25 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Поттера может ждать судьба Тухеля в «Челси»
03:28 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе забивает каждые 73 минуты в 2022 году, Роналду требуется 185 минут, Месси – 251
03:00 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «ПСЖ» и «Ньюкасл» претендуют на бразильского вундеркинда
01:55 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Где прежний Салах?»
01:44 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» определились с целями на зимнее трансферное окно
01:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не уволит Поттера, если команда финиширует вне топ-4 АПЛ
00:46 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар недоволен тем, что тен Хаг ослабил «Аякс»
00:15 · Англия. Премьер-лига
В Англии опровергли слухи о том, что Клопп «потерял раздевалку» в «Ливерпуле»
Все новости
Рекомендуем