Фирмино – о Карвалью: «Я знаю, что он сильно нам поможет своими голами и ассистами»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино сделал комплименты новичку клуба Фабиу Карвалью, который летом пополнил ряды команды Юргена Клоппа на правах свободного агента из «Фулхэма».

«Он звезда. Мы говорим об отличном игроке, он стал для меня очень близким другом. Мы счастливы иметь его в составе. Уверен, он ещё сильно поможет нам своими голами, ассистами, а также характером на поле», – цитирует Фирмино Noticias ao minuto.

Карвалью уже успел отметиться за «Ливерпуль» двумя голами в 6 матчах Английской премьер-лиги. Португалец принёс команде победу в домашнем матче 5 тура против «Ньюкасла».