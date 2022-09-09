Клопп: «Конечно, с Холанном «Манчестер Сити» стал сильнее»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил прогресс «Манчестер Сити» с приходом нападающего Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Если считать Суперкубок Англии, то за 8 первых матчей в футболке «горожан» норвежец отметился 12 голами во всех турнирах.

«Они отпустили Стерлинга и Жезуса, которые были основными несколько лет. Также ушли Зинченко и Фернандиньо. Все они были очень важными игроками для клуба. Холанн – исключительный игрок. Конечно, «Манчестер Сити» стал сильнее благодаря нему», – цитирует Клоппа Sport .

Напомним, что «Ливерпуль» идёт на седьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.