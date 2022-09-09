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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Конечно, с Холанном «Манчестер Сити» стал сильнее»

 
09 Сентября 2022 • 10:16 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.30 X 5.60 2 10.00
10.09 17:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил прогресс «Манчестер Сити» с приходом нападающего Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Если считать Суперкубок Англии, то за 8 первых матчей в футболке «горожан» норвежец отметился 12 голами во всех турнирах.

«Они отпустили Стерлинга и Жезуса, которые были основными несколько лет. Также ушли Зинченко и Фернандиньо. Все они были очень важными игроками для клуба. Холанн – исключительный игрок. Конечно, «Манчестер Сити» стал сильнее благодаря нему», – цитирует Клоппа Sport .

Напомним, что «Ливерпуль» идёт на седьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп Эрлинг Холанн
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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