Фердинанд: «Ливерпулю» не хватило мужества в матче с «Наполи»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал игроков «Ливерпуля» за вчерашнее поражение в Лиге чемпионов против «Наполи». Напомним, что мерсисайдский клуб был разгромлен со счётом 4:1.

«Ливерпуль» дразнили и выставляли это на показ, результат показателен. Они выглядели блекло, им не хватало мужества, решимости и желания», – цитирует Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что в Английской премьер-лиге «Ливерпуль» пока идёт на седьмом месте после 6 туров. Команда Юргена Клоппа трижды сыграла вничью и проиграла «Манчестер Юнайтед» в третьем туре.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт дома против «Вулверхэмптона».