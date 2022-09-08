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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд: «Ливерпулю» не хватило мужества в матче с «Наполи»

 
08 Сентября 2022 • 10:31 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
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10.09 17:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал игроков «Ливерпуля» за вчерашнее поражение в Лиге чемпионов против «Наполи». Напомним, что мерсисайдский клуб был разгромлен со счётом 4:1.

«Ливерпуль» дразнили и выставляли это на показ, результат показателен. Они выглядели блекло, им не хватало мужества, решимости и желания», – цитирует Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что в Английской премьер-лиге «Ливерпуль» пока идёт на седьмом месте после 6 туров. Команда Юргена Клоппа трижды сыграла вничью и проиграла «Манчестер Юнайтед» в третьем туре.

Свой следующий матч «Ливерпуль» проведёт дома против «Вулверхэмптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рио Фердинанд
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Комментарии (1)
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Azamat777
08 Сентября 2022 в 10:41
Что же Фердинанду не хватило мужества в финале?
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