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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп не боится увольнения

 
08 Сентября 2022 • 20:19 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.30 X 5.70 2 10.00
10.09 17:00

Руководство «Челси» уволило немецкого специалиста Томаса Тухеля, в связи с чем возникли опасения и за будущее другого немецкого наставника - Юргена Клоппа. Его «Ливерпуль» также весьма средне начал выступления в чемпионате, и просто ужасно сыграл в своем первом матче группового раунда Лиги чемпионов. Но, несмотря на это, он не опасается повторить судьбу Тухеля.

- Боюсь ли я увольнения? Нет, я не боюсь. У нас спокойное и рассудительное руководство. Оно ждет, что я решу проблемы, а я думаю только об том, - цитирует Клоппа итальянское издание ITASportPress.

Клопп руководит командой с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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Комментарии (1)
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ГоЛ-Ландец местный
08 Сентября 2022 в 20:57
ОБ ТОМ? Может о них?
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