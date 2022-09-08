Клопп не боится увольнения

Руководство «Челси» уволило немецкого специалиста Томаса Тухеля, в связи с чем возникли опасения и за будущее другого немецкого наставника - Юргена Клоппа. Его «Ливерпуль» также весьма средне начал выступления в чемпионате, и просто ужасно сыграл в своем первом матче группового раунда Лиги чемпионов. Но, несмотря на это, он не опасается повторить судьбу Тухеля.

- Боюсь ли я увольнения? Нет, я не боюсь. У нас спокойное и рассудительное руководство. Оно ждет, что я решу проблемы, а я думаю только об том, - цитирует Клоппа итальянское издание ITASportPress.

Клопп руководит командой с 2015 года.