​Диего Коста может вернуться в АПЛ, апелляция удовлетворена

В ближайшее время Диего Коста может снова оказаться в Английской премьер-лиге. Испанец может пополнить состав «Вулверхэмптона», которому нужен нападающий после травм Рауля Хименеса и Саши Калайджича.

Диего Коста не играл в футбол с декабря прошлого года, и у него возникли проблемы с получением разрешения на работу в Великобритании. Впрочем, апелляция была удовлетворена, о чём в социальных сетях рассказывает инсайдер Фабрицио Романо.

В среду вечером Диего Коста вылетает в Англию для обсуждения последних деталей трансфера. «Вулверхэмптон» уже запланировал медицинское обследование и подготовил контракт до конца сезона.