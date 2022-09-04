Фердинанд рассказал о высокомерии молодого игрока «Ливерпуля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отметил долю высокомерия в характере восходящей звезды «Ливерпуля» Харви Эллиота.

19-летний вингер регулярно появляется на поле в составе первой команды «Ливерпуля» на старте нынешнего сезона.

«В первую очередь ему нужно думать о своей игре – остальное приложится со временем. Я вижу, что он по-хорошему высокомерен, – рассказывает Фердинанд, выступая на BT Sport. – Думаю, все лучшие игроки в определённой степени высокомерны, и у Эллиота есть эта черта.

Он чувствует необходимость играть. Да, он большой фанат «Ливерпуля», так как его семья долгие годы поддерживает клуб, но он не из тех, кто будет сидеть и говорить: «Ого, я играю в «Ливерпуле». Думаю, его мысли таковы: «Я хочу играть ещё больше». Харви – большой талант», – подытожил Фердинанд.