Повторит ли Клопп судьбу Тухеля: Коэффициенты на увольнение тренера «Ливерпуля» падают

«Ливерпуль» штормит – команда теряет очки в Премьер-лиге и стартовала в Лиге чемпионов с разгромного поражения. Пошли слухи о возможной отставке Юргена Клоппа. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

В среду «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи» со счётом 1:4 на старте группового этапа Лиги чемпионов. По ходу этого матча было крайне интересно наблюдать за действиями неаполитанского клуба, а также за стремительным падением котировок букмекеров в отношении будущего Юргена Клоппа. В Англии есть интересная метрика, которая оценивает каждого тренера с точки зрения вероятности стать следующим наставником клуба Премьер-лиги, который будет уволен. Перед матчем в Неаполе шансы Клоппа расценивались как 66/1, к 35-й минуте поединка котировки обвалились до 20/1, к началу второго тайма – 16/1, а сразу после финального свистка – 12/1. Прямо сейчас в Премьер-лиге есть только два тренера, чьё увольнение выглядит более вероятным: Брендан Роджерс и Грэм Поттер. Причём последнего надо вынести за скобки, потому что он должен покинуть «Брайтон» ради назначения в «Челси».

В целом ситуация, конечно, удивляет. Ещё месяц назад в перспективах Юргена Клоппа никто не сомневался, «Ливерпуль» считался главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за победу в Премьер-лиге. Тем более что в прошлом сезоне мерсисайдцы выиграли два внутренних кубка, немного отстали от тех же «горожан» в чемпионате и лишь в финале Лиги чемпионов уступили «Реалу». Однако неудачный старт нового сезона может стоить Клоппу работы. «Ливерпуль» в шести стартовых турах Премьер-лиги выиграл лишь дважды и ещё трижды сыграл вничью. И даже победа в Суперкубке не выглядит индульгенцией.

Тем не менее, кажется, что сейчас разговоры об увольнении Клоппа преждевременны, а столь низкие коэффициенты объясняются некой истерией на фоне увольнения Томаса Тухеля. Слишком велико искушение провести параллели – два немецких тренера ещё недавно побеждали в Лиге чемпионов, а теперь неудачно стартовали. Однако разница между ними слишком велика.

Начать ведь надо с того, что увольнение Тухеля многим кажется ошибкой, и поэтому у «Ливерпуля» нет причин повторять её. Расстаться с тренером после закрытия трансферного окна во время сумасшедшего графика игр – это было бы весьма странным решением. К тому же есть время всё наверстать, а оба тренера вообще-то доказывали умение работать в экстремальных условиях.

Если говорить про Клоппа, то сейчас на ум сразу приходит сезон 2020/21. Тогда из-за больших кадровых проблем «Ливерпуль» после 30-го тура шёл лишь седьмым! Однако Клопп сумел выправить ситуацию, и мерсисайдцы сумели попасть в топ-4. После этого «Ливерпуль» выдал сумасшедший прошлый сезон.

Текущие проблемы «Ливерпуля» во многом связаны именно с кадровыми проблемами. На старте сезона на команду обрушилась целая эпидемия травм. Юный Харви Эллиотт не от хорошей жизни сейчас стал незаменимым игроком основного состава. Постепенно травмированные игроки выздоравливают, и у Клоппа становится меньше кадровых проблем.

Клопп привёл «Ливерпуль» к победам в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также несколько раз был в финалах главного еврокубка и занимал второе место. Не слышно о каких-то конфликтах внутри коллектива. Руководству клуба явно сейчас надо не горячиться, а довериться тренеру, который доказал свои умения предыдущими годами работы.

Кроме того, любое увольнение тренера – это половина дела. Надо всегда найти ему замену. Есть ли в мире наставник, который сможет на ходу подхватить дело Клоппа? Конечно, напрашивается вариант с Тухелем, но ему, кажется, нужно время отойти от «Челси». Другим топовым наставникам точно потребуется значительное время, чтобы продолжить дело Клоппа. В итоге получается, что пока «Ливерпулю» просто надо довериться нынешнему тренеру.

Роман Андреев