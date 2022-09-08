Коста проходит медосмотр в «Вулверхэмптоне»

Нападающий Диего Коста уже проходит медосмотр в стане «Вулверхэмптона». По информации от журналиста Фабрицио Романо, бывший форвард сборной Испании подпишет с клубом контракт, если в расположении «волков» останутся довольны результатами обследования.

Напомним, что ранее Косте не выдавали разрешение на работу в Великобритании, но руководству «Вулверхэмптона» удалось урегулировать этот вопрос.

Коста уже ранее выступал в Английской премьер-лиге за лондонский «Челси» с 2014 по 2017 год. В составе «пенсионеров» опытный нападающий дважды становился чемпионом Англии: сперва под руководством Жозе Моуринью, а затем под началом Антонио Конте.