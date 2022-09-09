Мёрфи: «Уход Мане – это просто оправдание для игроков «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи оценил то, насколько сильно повлиял на мерсисайдский клуб уход нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию». Напомним, что сенегалец пополнил ряды команды Юлиана Нагельсманна летом за сумму в районе 50 миллионов евро.

«Уход Мане это просто оправдание. Игроки «Ливерпуля» лишь прикрываются этим», – цитирует Мёрфи Anfield Watch.

Напомним, что Садио Мане стабильно забивал минимум по 10 голов за сезон в Английской премьер-лиге начиная с кампании 2014/15, когда футболист перебрался в «Саутгемптон» из австрийского «Зальцбурга».

За мюнхенскую «Баварию» сенегалец уже успел отметиться тремя голами в 5 матчах.