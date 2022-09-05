Милнер: «Побью ли я рекорд Бэрри по матчам в АПЛ? Посмотрим»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер ещё не уверен, что сможет побить рекорд Гарета Бэрри по количеству сыгранных матчей в Английской премьер-лиге. На счету бывшего игрока «Манчестер Сити» 653 поединка в турнире, тогда как Милнер отыграл пока 594.

«Сумею ли я побить рекорд Бэрри по матчам в АПЛ? Посмотрим. Гарет был настоящей машиной и играл без перерыва каждую неделю», – цитирует Милнера официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что контракт Милнера с мерсисайдским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. 36-летний англичанин выступает за команду Юргена Клоппа с 2015 года.