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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Милнер: «Побью ли я рекорд Бэрри по матчам в АПЛ? Посмотрим»

 
05 Сентября 2022 • 13:14 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.25 X 6.10 2 12.00
10.09 17:00

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер ещё не уверен, что сможет побить рекорд Гарета Бэрри по количеству сыгранных матчей в Английской премьер-лиге. На счету бывшего игрока «Манчестер Сити» 653 поединка в турнире, тогда как Милнер отыграл пока 594.

«Сумею ли я побить рекорд Бэрри по матчам в АПЛ? Посмотрим. Гарет был настоящей машиной и играл без перерыва каждую неделю», – цитирует Милнера официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что контракт Милнера с мерсисайдским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. 36-летний англичанин выступает за команду Юргена Клоппа с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Гарет Бэрри
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ЛИВЕРПУЛЬ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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